У словацьких горах трагічно загинула 29-річна львів'янка

У горах Високі Татри, в Словаччині, 15 січня трапився моторошний випадок. Там трагічно загинула 29-річна львів'янка Олена Лозинська.

Рідні загиблої згадують її як світлу і добру дівчину. Вона дуже любила гори.

Зауважте Наречені з матір'ю впали в обрив на Говерлі: у загиблої був день народження

У Словаччині трагічно загинула львів'янка

Львів'янка Олена Лозинська 15 січня трагічно загинула в горах Високі Татри в Словаччині. Жінці було лише 29 років.

Рідні згадують її як чудову, світлу й добру дівчину, яка дуже любила гори ... Просимо щирої молитви за вічний спокій,

– зазначили у фейсбуці "Книга пам'яті померлих за кордоном українців".

За попередньою інформацією, жінка послизнулась.



У Словаччині загинула львів'янка / Фото "Книга пам'яті померлих за кордоном українців"

Текст допису зі сторінки "Книга пам'яті померлих за кордоном українців":

Олена Лозинська. Наша 29-річна землячка зі Львова загинула 15/01/2022 в горах Високі Татри в Словаччині. Трагічний випадок, Олена послизнулась.

Рідні згадують її як чудову, світлу й добру дівчину, яка дуже любила гори ... Просимо щирої молитви за вічний спокій. Р.Б.Олени Вічна, світла пам'ять їй