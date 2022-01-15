Ще одна людина чекає на рятувальників
Трагедія трапилася близько 11:15 у Надвірнянському районі Івано-Франківської області. Відомо, що одна людина загинула, а ще двоє – зазнали травм різного ступеня важкості.
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Станом на 13:30 туриста з травмованою ногою спускають з гори, до ще однієї травмованої особи наразі прямують рятувальники.
До загиблого відправили правоохоронців для проведення слідчих дій.
До речі, до пошуку туристів залучили:
- 28 рятувальників,
- 5 одиниць техніки.
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