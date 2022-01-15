Еще один человек ждет спасателей

Трагедия случилась около 11:15 в Надвирнянском районе Ивано-Франковской области. Известно, что один человек погиб, а еще двое – получили травмы различной степени тяжести.

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По состоянию на 13:30 туриста с травмой ноги спускают с горы, к еще одному травмированному человеку сейчас направляются спасатели.

К погибшему отправили правоохранителей для проведения следственных действий.

Кстати, к поиску туристов привлекли:

28 спасателей,

5 единиц техники.

Пока неизвестно, что именно стало причиной трагедии. Однако спасатели предупреждали об угрозе схода лавин в горах.

Последние инциденты с туристами в Карпатах

На горе Драгобрат в Закарпатской области 10 января потерялись туристы, которые катались на лыжах. Причиной стал сильный туман. К счастью, они наткнулись на дом лесника и заночевали в нем. Утром путешественники позвонили в ГСЧС.

4 января похожая судьба постигла четырех одесситов, которые попали в сильную метель и потеряли ориентир. К поиску туристов привлекали спасателей сразу трех отделений.

29 декабря 2021 года 21-летняя львовянка упала и сломала ногу на полонине Смотрич. Девушку искали 3 часа.

На горе Тростян 19 декабря 2021 года травмировались 2 лыжников из Львова и Чернигова. Спасатели спустили их к подножию и передали медикам.

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