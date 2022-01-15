Де прогнозують негоду
Пориви вітру вдень становитимуть 15 – 20 метрів на секунду. Рятувальники встановили І рівень небезпечності, жовтий.
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Сильний вітер прогнозують в усіх областях України. Водночас на високогір'ях Івано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очікується ще й значна сніголавинна небезпека 3-го рівня.
В усіх регіонах України прогнозують сильний вітер / Карта Укргідрометцентру
Яка буде температура повітря
За даними Укргідрометцентру, температура 15 січня коливатиметься близько нуля. У західних областях повітря максимально прогріється до +2 градусів. Невеликий мороз можливий лише на Волині. На Півдні України стовпчики термометрів підіймуться до +2...+4 градусів.
Найхолодніше буде на Сумщині та Луганщині. Там синоптики прогнозують -2 градуси та сніг. Крім того, сніг падатиме:
- у Чернігові,
- Харкові,
- Донецьку.
У решті регіонах небо буде ясним.
Наслідки негоди 14 січня
- 14 січня через шквальний вітер, дощ та сніг рятувальники оголосили II рівень небезпечності у всіх регіонах, крім південних.
- Водночас в горах Прикарпаття та Закарпатті існувала загроза виникнення лавин.
- У Львові вдарив грім та спалахнула блискавка, а в той час з неба падав сніг.
- На Чернігівщині внаслідок буревію без світла залишилися 200 міст та сіл. У селищі Сосниця негода зруйнувала дах дитячого садка.
- У Києві вітер повалив великого дуба та електроопори. Дерево знищило 14 автомобілів, в одному з яких були люди. На жаль, загинув чоловік.
Повний текст публікації ДСНС у телеграмі:
Увага!
Вдень 15 січня пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду (І рівень небезпечності, жовтий). 15 січня на високогір'ях Івано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).