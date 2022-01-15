Про наслідки негоди, яка накрила регіон у другій половині дня 14 січня та в ніч на 15 січня, повідомили у Чернігівській ОДА.

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Шквальний вітер у Чернігівській області пошкодив лінії електропередач, повністю або частково позривав дахи, повалив десятки дерев у всіх районах.

Майже 200 міст і сіл залишаються без світла

Буря пошкодила повітряні лінії електропостачання, відключено 63 ліній електропередач, 873 трансформаторні підстанції,

– йдеться у повідомленні.

Загалом без світла залишилися 184 населені пункти:

Чернігівський район – 110,

Корюківський – 16,

Ніжинський – 25,

Новгород-Сіверський – 20,

Прилуцький – 13.

Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків негоди. На місцях працюють 48 бригад.

У Сосниці вітер зруйнував дах дитсадка

У селищі Сосниця шквальний вітер зруйнував покрівлю дитячого садка "Сонечко".

В ОДА зазначили, що для допомоги громаді 15 січня на місці надзвичайної події працюють перший заступник голови Чернігівської облдержадміністрації Костянтин Мегем із командою фахівців.

Наразі визначають обсяги збитків та оптимальний варіант відновлення покрівлі.



Через вітер дитсадок залишився без даху / Фото Чернігівської ОДА

Проблеми виникали й на дорогах

Потужний вітер за останню добу створив проблеми на автошляхах області.

У Службі автомобільних доріг Чернігівської області розповіли, що протягом останніх годин із проїзних частин прибрали 32 стовбури дерев із доріг державного значення.

До слова, синоптики прогнозують 15 січня подальші потужні пориви вітру – до 15 – 20 метрів за секунду. Стихія пануватиме по всій країні.

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