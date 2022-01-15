Наслідки буревію
Шквальний вітер сягав 27 сантиметрів на секунду. Українські у соцмереж поділилися наслідками такого буревію.
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Чимало лиха вітер наробив на Чернігівщині. Там "ялинкопад" зафіксували одразу в кількох містах:
- новорічне дерево впало у Новосілці;
- не пощастило й мешканцям Коропа. Комунальники вже позбирали уцілілі іграшки та згорнули гірлянду;
- не витримала сильного вітру й ялинка у Бобровиці.
У Новосілці впала ялинка / Фото з соцмереж
У Коропі комунальники вже розібрали нерозбиті іграшки / Фото з соціальних мереж
"Ялинкопад" у Бобровиці / Фото з соцмереж
У самому Чернігові стихія також наробила лиха – на Алеї Героїв впала від пориву вітру велика ялинка. Щоправда, вона не була новорічною прикрасою.
У Чернігові вітер повалив ялинку / Фото з соцмереж
У місті Кролевець на Сумщині головна ялинка була закріплена 6 тросами. Однак і вони не встояли перед буревієм. Ялинка повалилася на землі й гірлянди на ній відключили.
У Кролевці впала головна ялинка: дивіть відео
У Білопіллі ялинка лежала на землі з увімкненою гірляндою.
Наслідки буревію у Білопіллі / Фото з соцмереж
У Пустомитах на Львівщині також впала ялинка, хоча вітер й не був такий сильний як на півночі. Місцеві мешканці зазначили, що причиною могло стати погане кріплення.
У Пустомитах впала ялинка / Фото з соцмереж
Найепічніше негода повалила ялинку у Лубнах Полтавської області. Вітер просто зігнув головне дерево місто навпіл. Користувачі мережі не змогли оминути це й вже вигадали низку мемів.
Дивіться відео, як вітер зігнув ялинку у Лубнах:
Українці жартують, що ялинка вирішила перетворитися на Сортувального капелюха
Ялинка в Лубнах "захотіла зайнятися йогою"
Негода 14 січня: головне
- 14 січня рятувальники оголосили II рівень небезпечності у всіх регіонах, крім південних. Причина – шквальний вітер, дощ та сніг.
- Крім того, на Прикарпатті та Закарпатті зберігалася загроза виникнення лавин.
- У Львові у цей день вдарив грім та спалахнула блискавка, а в той час з неба падав сніг.
- Сильний вітер пообривав лінії електропередач, зірвав дахи з будинків та навіть розірвав найбільший в Україні банер із зображенням Степана Бандери у Тернополі.