Последствия урагана
Шквальный ветер достигал 27 сантиметров в секунду. Украинцы в соцсетях поделились последствиями такого урагана.
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Много бед ветер наделал на Черниговщине. Там "елкопад" зафиксировали сразу в нескольких городах:
- новогоднее дерево упало в Новоселках;
- не повезло и жителям Коропа. Коммунальщики уже собрали уцелевшие игрушки и свернули гирлянду;
- не выдержала сильный ветер и елка в Бобровице.
В Новоселках упала елка / Фото из соцсетей
В Коропе коммунальщики уже пособирали неразбитые игрушки / Фото из социальных сетей
"Елкопад" в Бобровице / Фото из соцсетей
В самом Чернигове стихия также наделала беды – на Аллее Героев упала от порыва ветра большая елка. Правда, она не была новогодним украшением.
В Чернигове ветер повалил елку / Фото из соцсетей
В городе Кролевец Сумской области главная елка была закреплена 6 тросами. Однако и они не устояли перед ураганом. Елка упала на землю, и гирлянды на ней отключили.
В Кролевце упала главная елка: смотрите видео
В Белополье елка лежала на земле с включенной гирляндой.
Последствия урагана в Белополье / Фото из соцсетей
В Пустомытах на Львовщине также упала елка, хотя ветер и не был таким сильным, как на севере. Местные жители отметили, что причиной могло стать плохое крепление.
В Пустомытах упала елка / Фото из соцсетей
Эпически непогода повалила елку в Лубнах Полтавской области. Ветер просто согнул главное дерево города пополам. Пользователи сети не смогли пройти мимо и уже придумали ряд мемов.
Смотрите видео, как ветер согнул елку в Лубнах:
Украинцы шутят, что елка решила превратиться в сортировочную шляпу
Елка в Лубнах "захотела заняться йогой"
Ненастье 14 января: главное
- 14 января спасатели объявили II уровень опасности во всех регионах, кроме южных. Причина – шквальный ветер, дождь и снег.
- Кроме того, на Прикарпатье и Закарпатье сохранялась угроза возникновения лавин.
- Во Львове в этот день ударил гром и вспыхнула молния, в то же время с неба падал снег.
- Сильный ветер оборвал линии электропередач, сорвал крыши с домов и даже порвал самый большой в Украине баннер с изображением Степана Бандеры в Тернополе.