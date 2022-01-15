Швидкість вітру сягала 25 метрів на секунду. Наслідками стали падіння дерев, електроопор, десятки пошкоджених авто. Також відомо, що постраждали люди.

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Інцидент на Верховинній: дуб впав на автомобіль із людьми

На Верховинній у Святошинському районі Києва ввечері 14 січня від пориву вітру впав великий дуб та електроопори. Дерево понівечило аж 14 автомобілів. Причому в одному з них були люди.

Повідомлення про інцидент у Державній службі з надзвичайних ситуацій отримали о 20:47.

КАРС "Київська служба порятунку" у фейсбуці поінформувала, що з розчавленої автівки рятувальники деблокували двох людей , одну з них довелося госпіталізувати.

, одну з них довелося госпіталізувати. А проте за неофіційною інформацією, постраждалих троє, причому водій Peugeot загинув від травм, а госпіталізували жінку-пасажира.

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В іншому районі міста, на Мінському масиві, сосна впала на авто просто під час його руху. Та наразі невідомо, чи там хтось постраждав.

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