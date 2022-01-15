О последствиях непогоды, которая накрыла регион во второй половине дня 14 января и в ночь на 15 января, сообщили в Черниговской ОГА.

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Шквальный ветер в Черниговской области повредил линии электропередач, полностью или частично сорвал крыши, повалил десятки деревьев во всех районах.

Почти 200 городов и сел остаются без света

Буря повредила воздушные линии электроснабжения, отключены 63 линий электропередач, 873 трансформаторные подстанции,

– говорится в сообщении.

Всего без света остались 184 населенных пункта:

Черниговский район – 110,

Корюковский – 16,

Нежинский – 25,

Новгород-Северский – 20,

Прилуцкий – 13.

Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды. На местах работают 48 бригад.

В Соснице ветер разрушил крышу детсада

В поселке Сосница шквальный ветер разрушил кровлю детского сада "Солнышко".

В ОГА отметили, что для помощи общине 15 января на месте чрезвычайного происшествия работают первый заместитель председателя Черниговской облгосадминистрации Константин Мегем с командой специалистов.

Сейчас определяют объемы убытков и оптимальный вариант восстановления кровли.



Из-за ветра детсад остался без крыши / Фото Черниговской ОГА

Проблемы возникали и на дорогах

Мощный ветер за последние сутки создал проблемы на автодорогах области.

В Службе автомобильных дорог Черниговской области рассказали, что в течение последних часов с проезжих частей дорог государственного значения убрали 32 ствола деревьев.

К слову, синоптики прогнозируют 15 января дальнейшие мощные порывы ветра – до 15 – 20 метров в секунду. Стихия будет царить по всей стране.

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