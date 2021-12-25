Стіни раптово почали падати, – потерпілі внаслідок вибуху на Львівщині розповіли деталі

У селі Ниновичі, що на Львівщині, трапився моторошний інцидент. Потужний вибух газу вщент зруйнував будинок. У той момент там перебувала сім'я із 5 людей.

За даними правоохоронців, це був вибух газоповітряної суміші. На місці будинку залишилися лише руїни. Постраждалі відбулися численними опіками. На щастя, обійшлося без переломів.

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Що ще кажуть у поліції

Ввечері 25 грудня правоохоронці уточнили, що у будинку проживала сім’я з 5 людей. Коли трапився вибух, усі вони перебували вдома й отримали опіки різної важкості. У лікарню потрапили:

43-річна жінка та 47-річний чоловік – батьки;

11-річна дівчинка;

двоє юнаків віком 19 та 20 років;



Правоохоронці на місці вибуху / Колаж 24 каналу

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Вони вже відкрили кримінальні провадження за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки. Максимальне покарання – в'язниця на строк від 3 до 8 років.

Пролулав вибух, почали падати стіни

За інформацією ТСН, перед тим, як прибули рятувальники, на допомогу постраждалій родині прийшли сусіди. Саме вони допомогли людям вибратися з-під завалів. Видання зазначило, що 3 з 5 потерпілих (мати, донька та один із синів) спочатку перебували у реанімації. Потім їх забрали у лікарню до Львова – у стані середньої важкості. Відомо, що їхній будинок був підключений до центрального газопостачання.

Вибух почули навіть за кілька кілометрів від будинку, тобто в інших селах. Голова родини розповів, що за мить до моторошного інциденту він саме взявся розпалювати піч. "Я пішов в господарку, взяв дрова і підпалив. А звідки вибух – не розумію", – зазначив він. Після цього, пригадали потерпілі, раптово почали падати стіни будівлі. Батьки та донька-підліток перебували в одній кімнаті, а брати – в іншій. Медиків сім'я чекала у літній кухні.

Будинок не підлягає ремонту

Поки постраждалою родиною опікуються медики, їхні сусіди розчищають завали на місці вибуху. Вони виносять з будинку речі, які хоч трохи вціліли. Поки що сім'я ще не знає, де буде жити далі. Втім, знайомі та близькі стверджують, що неодмінно допомагатимуть.