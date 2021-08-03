Розтрощив квартиру і вистрибував з вікна: львів'янина під наркотиками вгамували спецпризначенці

У Львові патрульні та спецпризначенці врятували життя 37-річному чоловікові. Він, перебуваючи у стані сильного наркотичного сп'яніння, розтрощив квартиру і намагався вкоротити собі віку.

Інцидент трапився на вулиці Джерельній. Правоохоронці відвезли чоловіка у лікарню.

До теми Поранений львів'янин напав на медиків швидкої та намагався вистрибнути з вікна

Львів'янин під наркотиками розтрощив квартиру

Патрульні вдень 1 серпня отримали виклик на вулицю Джерельну.

Там у квартирі одного з будинків перебував неадекватний чоловік.

Зі слів заявника, він зачинився у вбиральні.

Правоохоронці, прибувши на місце виклику, сказали порушнику вийти.

Він послухав поліцейських, й вони побачили, що туалет був увесь розтрощений.

Чоловік поводився агресивно та мав панічні атаки.

Правоохоронці помітили, що раніше судимий 37-річний львів'янин перебував у стані сильного наркотичного сп'яніння.



Чоловік поводився неадекватно / Фото Патрульної поліції Львівщини

Цікаво Водій львівського хлібовоза під наркотиками здав замість аналізів краплі для носа: фото

Львів'янин намагався вкоротити собі віку

Правоохоронці відвели чоловіка у кімнату. Там він трохи заспокоївся, однак не надовго. Раптом львів'янин вистрибнув на підвіконня та почав погрожувати, що стрибне або завдасть собі ушкоджень, якщо хтось до нього наблизиться. У чоловіка знову почалися напади.

Патрульним довелось викликали бригаду медиків та співробітників батальйону особливого призначення. Спецпризначенці прибули негайно. Разом з ними поліцейські убезпечили львів'янина від самого себе. Не чекаючи швидкої, правоохоронці відвезли чоловіка у лікарню, де його одразу госпіталізували.



Львів'янин намагався вистрибнути з вікна / Фото Патрульної поліції Львівщини