Інцидент трапився в одному з будинків на вулиці Івана Франка. У нападника діагностували травму голови.

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Пацієнт напав на бригаду швидкої

О 20:12 медики Львівського обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф прибули на виклик на вулицю Івана Франка.

У пацієнта діагностували травму голови з кровотечею та проникне поранення черевної порожнини.

Лікарі почали надавати чоловікові допомогу, однак він напав на них.

Пацієнт накинувся на фельдшера і вдарив його в обличчя.

Після цього чоловік намагався вчинити самогубство, вистрибнувши з вікна 3 поверху.

Нападника госпіталізували

Попри агресію пацієнта, медики його зафіксували та надали допомогу. На місце події викликали поліцію. Чоловіка у супроводі правоохоронців транспортували у 8-му міську клінічну лікарню. Там йому зробили операцію.

У фельдшера діагностували забої м'яких тканин обличчя. Медики закликали правоохоронців почати розслідування цього інциденту.

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