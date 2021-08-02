Інцидент трапився в одному з будинків на вулиці Івана Франка. У нападника діагностували травму голови.
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Пацієнт напав на бригаду швидкої
- О 20:12 медики Львівського обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф прибули на виклик на вулицю Івана Франка.
- У пацієнта діагностували травму голови з кровотечею та проникне поранення черевної порожнини.
- Лікарі почали надавати чоловікові допомогу, однак він напав на них.
- Пацієнт накинувся на фельдшера і вдарив його в обличчя.
- Після цього чоловік намагався вчинити самогубство, вистрибнувши з вікна 3 поверху.
Нападника госпіталізували
Попри агресію пацієнта, медики його зафіксували та надали допомогу. На місце події викликали поліцію. Чоловіка у супроводі правоохоронців транспортували у 8-му міську клінічну лікарню. Там йому зробили операцію.
У фельдшера діагностували забої м'яких тканин обличчя. Медики закликали правоохоронців почати розслідування цього інциденту.
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