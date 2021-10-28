Суд Львова передав на поруки китайського правозахисника, якому загрожувала смертна кара
Джерело:НВ
Львівський апеляційний суд віддав на поруки громадським організаціям політичного біженця зі Східного Туркестану Їлісена Аєркена. Він боровся за права уйгурів, за що у Китаї йому загрожує смертна кара.
Захисником біженця у суді був ужгородський адвокат Олександр Зубанич. Не допустити депортації Аєркена в Китай закликали закордонні правозахисники. Про рішення суду повідомили 27 жовтня.
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У Китаї активістові оголосили смертну кару
8 апеляційний адміністративний суд Львова передав на поруки громадським організаціям політичного біженця зі Східного Туркестану Їлісена Аєркена. Казах боровся за права уйгурів. Тому в Китаї йому через це оголосили смертну кару.
Колегія суддів 8 апеляційного адміністративного суду під головуванням Романа Коваля 27 жовтня прийняла рішення звільнити його з-під варти і передати на поруки до моменту рішення щодо його статусу біженця. Активіста віддали українській громадській організації "Ліберально-демократична ліга України".
Після суду Їлісен Аєркен виїхав до Києва. У твітері активіст подякував Україні за підтримку.
Справа Їлісена Аєркена
- 24-річний Їлісен Аєркен – казах за національністю, народився у Східному Туркестані (Сіньцзян-Уйгурський автономний регіон) та є громадянином КНР.
- Активіст виступає за права уйгурів та проти геноциду цього народу. За це у Китаї Їлісену Аєркену загрожує смертна кара.
- Втікаючи від переслідувань, 8 серпня він виїхав через Україну до Словаччини.
- Там його затримали, а потім повернули назад до України. За порушення правил перетину кордону Аєркена затрмали і помістили в ізолятор.
- Їлісен Аєркен попросив в України політичного притулку. Суд першої інстанції ухвалив утримувати громадянина КНР в ізоляторі до моменту, поки не вирішиться питання щодо надання йому статусу біженця.
Що відомо про переслідування уйгурів
Уйгури — мусульмани тюркського походження, які живуть на північному заході Китаю. З 2018 року в ЗМІ почали з’являтися доповіді про переслідування цієї етнічної групи з боку китайської влади.
За оцінками правозахисних організацій, в провінції Сіньцзян понад мільйон уйгурів і представників інших мусульманських меншин перебувають у так званих таборах для перевиховання, де їх змушують відмовлятися від своєї релігії, культури і мови.
Китайська влада заперечує всі звинувачення в утисках уйгурів і називає ці установи «освітніми центрами» для попередження небезпеки ісламістської радикалізації.
У березні США у доповіді про ситуацію з правами людини у світі звинуватили Китай у "геноциді та злочинах проти людяності" щодо уйгурів.