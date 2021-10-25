Таке рішення ухвалив Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області ще 14 жовтня.

Раніше ЦВК зареєструвала "двійника" кандидата від "Слуги народу" на довибори у Верховну Раду

Проміжні вибори до парламенту проведуть 31 жовтня

У документі наголосили, що проміжні вибори до Верховної Ради на Черкащині проведуть 31 жовтня. Ще 10 вересня ЦВК зареєструвала кандидатом Золотоніського міського голову Віталія Войцеховського.

Підозрюваний спеціально переробив автобіографію

Слідчі кажуть, що підозрюваного підмовили змінити ім'я та прізвище, аби втрутитись у вибори. Ба більше, у своїй автобіографії він вказав посаду та місце роботи як голова Громадської спілки "Золотоніська Громадська Міська Рада". Це співзвучно з місцем роботи Войцеховського.

Зверніть увагу! Дії підозрюваного кваліфікували як перешкоджання вільному волевиявленню виборців та іншому суб'єкту виборчого процесу, за попередньою змовою групою осіб. Чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

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Раніше скасували реєстрацію ще 2 кандидатів-двійників

Зазначимо, що раніше ЦВК скасувала реєстрацію ще двох кандидатів на виборах – Юрія Колихаєва та Геннадія Лагути. Вони є тезками інших претендентів на мандат. 31 жовтня за нових нардепів голосуватимуть у 184 та 197 виборчих округах.

Вибори на Черкащині проводять, оскільки одразу двоє нардепів склали мандати – Олександр Скічко став головою Черкаської ОДА, а Ігор Колихаєв – мером Херсона.