Його писатимуть у відповідних графах. Номери кандидатів не змінюватимуть.
До теми ЦВК зареєструвала "двійника" кандидата від "Слуги народу" на довибори у Верховну Раду
ЦВК вирішила, як боротиметься з кандидатами-двійниками
У ЦВК заявили, що вважають ефективним способом уникнення "двійників" – затвердити форму виборчого бюлетеня, вказавши порядковий номер кожному кандидату.
Що полегшить кандидатам у депутати проведення передвиборчої агітації, а виборцям – здійснення усвідомленого вибору,
– мовиться у повідомленні.
До речі, у ЦВК запевнили, що цей номер не змінюватиметься навіть у випадку скасування реєстрації кандидата в депутати чи його вибуття з балотування.
Окрім того, комісія затвердила форму, колір і текст виборчих бюлетенів з проміжних виборів нардепів України 31 жовтня 2021 року. Мовиться про голосування в одномандатних виборчих округах у Херсонській (№ 197) та Черкаській областях (№ 184).
Що відомо про довибори у Верховну Раду
- Довибори у Раду в двох областях проведуть 31 жовтня 2021 року. У Херсонській області причина у тому, що Ігор Колихаєв став мером Херсону, вигравши на місцевих виборах восени 2020 року.
- Від Черкаської області нардепом був Олександр Скічко. Проте 29 січня 2021 року Володимир Зеленський підписав указ про його призначення головою Черкаської обласної держадміністрації.
- 30 березня 2021 року нардепи проголосували за припинення депутатських повноважень Олександра Скічка і Ігоря Колихаєва.
- 24 вересня 2021 року ЦВК зареєструвала на довибори у Верховну Раду України на одномандатному виборчому окрузі №197 у Черкаські області двох повних тезок. У виборчому бюлетені буде двоє кандидатів під іменем Віталій Олександрович Войцехівський.