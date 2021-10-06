Його писатимуть у відповідних графах. Номери кандидатів не змінюватимуть.

До теми ЦВК зареєструвала "двійника" кандидата від "Слуги народу" на довибори у Верховну Раду

ЦВК вирішила, як боротиметься з кандидатами-двійниками

У ЦВК заявили, що вважають ефективним способом уникнення "двійників" – затвердити форму виборчого бюлетеня, вказавши порядковий номер кожному кандидату.

Що полегшить кандидатам у депутати проведення передвиборчої агітації, а виборцям – здійснення усвідомленого вибору,

– мовиться у повідомленні.

До речі, у ЦВК запевнили, що цей номер не змінюватиметься навіть у випадку скасування реєстрації кандидата в депутати чи його вибуття з балотування.

Окрім того, комісія затвердила форму, колір і текст виборчих бюлетенів з проміжних виборів нардепів України 31 жовтня 2021 року. Мовиться про голосування в одномандатних виборчих округах у Херсонській (№ 197) та Черкаській областях (№ 184).

Що відомо про довибори у Верховну Раду