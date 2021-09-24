Різниця між двома кандидатами у тому, що один балотується від партії "Слуга Народу" і є міським головою Золотоноші, Черкаської області, а інший іде як самовисуванець. Однак останній змінив ім'я за 6 днів до реєстрації у ЦВК.
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В автобіографії кандидата є розбіжності
Віталій Войцехівський, який самовисунувся на вибори, до реєстрації був Віктором Шевченком. Причини рішення змінити паспортні дані поки невідомі. Однак в автобіографії кандидата є суттєві розбіжності.
Наприклад, чоловік вказав місцем роботи та громадської діяльності Золотоніську громадську міську раду. Однак у єдиному реєстрі юридичних осіб такої не існує.
Загалом на округах №184 і №197, на яких пройдуть довибори, зареєстрували 27 кандидатів.
Проміжні вибори до Верховної ради: головне
- Довибори на округах №184 і №197 ЦВК призначила на 31 жовтня 2021 року.
- Причиною проведення проміжних виборів стало те, що Ігор Колихаєв став мером Херсона, а Олександр Скічко головою Черкаської ОДА.
- 1 вересня на обох округах стартувала виборча кампанія.