Разница между двумя кандидатами в том, что один баллотируется от партии "Слуга Народа" и является городским головой Золотоноши, Черкасской области, а другой идет как самовыдвиженец. Однако последний сменил имя за 6 дней до регистрации в ЦИК.

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В автобиографии кандидата есть разногласия

Виталий Войцеховский, который самовыдвинулся на выборы, до регистрации был Виктором Шевченко. Причины решения изменить паспортные данные пока неизвестны. Однако в автобиографии кандидата есть существенные разногласия.

Например, мужчина указал местом работы и общественной деятельности Золотоношский Общественный городской совет. Однако в Едином реестре юридических лиц таковой не существует.

Всего на округах №184 и №197, на которых пройдут довыборы, зарегистрировали 27 кандидатов.

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