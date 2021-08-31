В газете Верховной Рады 31 августа опубликовали официальные постановления Центральной избирательной комиссии о проведении промежуточных выборов.

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Почему проведут довыборы в Раду

В ЦИК назначили довыборы народных депутатов на 31 октября еще 9 апреля. Их проведут сразу на 2 округах:

№197 в Черкасской области;

№184 в Херсонской области.

Необходимость проведения довыборов появилась после того, как Александр Скичко сложил депутатский мандат в марте – он стал главой Черкасской облгосадминистрации. А вот на Херсонщине проведут дополнительные выборы, так как Игорь Колыхаев занимает должность мэра Херсона.

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