У газеті Верховної Ради 31 серпня опублікували офіційні постанови Центральної виборчої комісії щодо проведення проміжних виборів.

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Чому проведуть довибори до Ради

У ЦВК признали довибори народних депутатів на 31 жовтня ще 9 квітня. Їх проведуть відразу на 2 округах:

№197 у Черкаській області;

№184 у Херсонській області.

Необхідність проведення довиборів з'явилась після того, як Олександр Скічко склав депутатський мандат у березні – він став головою Черкаської Облдержадміністрації. Натомість на Херсонщині проведуть додаткові вибори, адже Ігор Колихаєв обіймає посаду мера Херсону.

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