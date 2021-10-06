Его будут писать в соответствующих графах. Номера кандидатов не будут менять.

К теме ЦИК зарегистрировала "двойника" кандидата от "Слуги народа" на довыборы в Верховную Раду

ЦИК решила, как будет бороться с кандидатами-двойниками

В ЦИК заявили, что считают эффективным способом избежания "двойников" – утвердить форму избирательного бюллетеня, указав порядковый номер каждому кандидату.

Что облегчит кандидатам в депутаты проведение предвыборной агитации, а избирателям – осуществление осознанного выбора,
– говорится в сообщении.

Кстати, в ЦИК заверили, что этот номер не будет меняться даже в случае отмены регистрации кандидата в депутаты или его выбытия из баллотирования.

Кроме того, комиссия утвердила форму, цвет и текст избирательных бюллетеней на промежуточных выборах нардепов Украины 31 октября 2021 года. Речь идет о голосовании в одномандатных избирательных округах в Херсонской (№197) и Черкасской областях (№184).

Что известно о довыборах в Верховную Раду

  1. Довыборы в Раду в двух областях проведут 31 октября 2021 года. В Херсонской области причина в том, что Игорь Колыхаев стал мэром Херсона, выиграв на местных выборах осенью 2020 года.
  2. От Черкасской области нардепом был Александр Скичко. Однако 29 января 2021 года Владимир Зеленский подписал указ о его назначении главой Черкасской областной госадминистрации.
  3. 30 марта 2021 года нардепы проголосовали за прекращение депутатских полномочий Александра Скичко и Игоря Колыхаева.
  4. 24 сентября 2021 года ЦИК зарегистрировала на довыборы в Верховную Раду Украины на одномандатном избирательном округе №197 в Черкасские области двух полных тезок. В избирательном бюллетене будет двое кандидатов под именем Виталий Александрович Войцеховский.