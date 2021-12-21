Суд оштрафував директора львівської школи за невакцинованих вчителів

У Львові директора школи №71 Романа Гривнака суд визнав винним у порушенні карантину. Він не припинив навчання, коли в навчальному закладі вакцинувалися менше ніж 80% вчителів.

Таке рішення виніс Личаківський районний суд Львова. Директора оштрафували на 34 тисячі гривень.

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Директор не припинив навчання у школі

У постанові суду мовиться, що на директора школи №71 Романа Гривнака 24 вересня склали протокол. Він не припинив очне навчання для учнів 5 – 11 класів, коли в закладі вакцинувалися менше ніж 80% колективу.

Тоді Львів перебував у жовтій зоні. Напередодні міська комісія ТЕБ та НС вирішила, що у місті не закриватимуть школи та садки, якщо щонайменше 80% персоналу будуть щепленими. Вчителі повинні були отримати одну чи дві дози препарату або мати негативний ПЛР-тест.

Під час судового засідання Гривнак не визнав своєї провини. Чоловік заявив, що 22 вересня він видав наказ щодо дотримання вимог жовтої зони. Він додав, що невакцинованих працівників відсторонили від роботи.

Проаналізувавши матеріали справи, суддя Личаківського райсуду Назар Стрепко встановив, що у наказі управління освіти ЛМР є пункт про те, що "у звичному режимі повинні працювати навчальні заклади, де не менше 80% працівників є вакцинованими". Також там є ще один пункт, який йому суперечить.

Водночас пунктом 1.2. керівникам комунальних закладів освіти Львівської МТГ також було наказано продовжити проведення освітнього процесу у звичному режимі у підпорядкованих закладах освіти, де показник вакцинації менший ніж 80% працівників,

– мовиться у постанові суду.

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Директора школи оштрафували

Суддя встановив, що у випадку суперечностей наказу управління освіти, директор повинен був насамперед керуватися нормами постанови Кабміну, позаяк вона має вищу юридичну силу.

Заяву Гривнака про те, що частину невакцинованих освітян, які не мали негативних ПЛР-тестів, відсторонили, не взяли до уваги. Це пояснили тим, що відсторонювати не імунізованих працівників МОЗ дозволило лише на початку жовтня.

Стрепко визнав директора школи №71 винним у порушенні карантину. Чоловіка оштрафували на 34 тисячі гривень. За українським законодавством, цю постанову ще можна оскаржити в апеляції.