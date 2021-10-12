На трасі Київ – Чоп трапилась подвійна ДТП: рух – ускладнений, є постраждалі

На межі Львівської та Закарпатської областей, на трасі Київ – Чоп, 12 жовтня трапилася подвійна ДТП. Рух цією ділянкою дороги – ускладнений.

На місці працюють правоохоронці та медики. Вони уточнюють інформацію щодо кількості постраждалих.

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На трасі Київ – Чоп зіштовхнулись 4 автівки

У коментарі ZAXID.NET речниця Патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій зазначила, що аварія трапилася приблизно о 8:00 біля села Івашківці Самбірського району.

Спочатку зіштовхнулися 3 транспортні засоби, а невдовзі в них в'їхала четверта автівка,

– додала Рибій.

У ДТП є постраждалі, однак характер їхніх травм та точну кількість людей уточнюють медики швидкої та поліція. Рух на цій ділянці траси дуже ускладнився ще й через туман. Правоохоронці закликають водіїв зважати на цю інформацію.