ДТП трапилась на проспекті Червоної Калини. На місці аварії працювали медики та поліція.

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Мікроавтобус збив літнього пішохода

Смертельна ДТП сталася приблизно о 21:10 на перехресті проспекту Червоної Калини та вулиці Сихівської. Водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, 41-річний львів'янин, збив літнього чоловіка віком приблизно 70 років.

За інформацією Департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, постраждалого з важкими травмами доставили у 8-у міську клінічну лікарню. Лікарі намагалися врятувати йому життя, однак нічого не вдалося – чоловік помер у медзакладі. Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого.

Дивіться фото з місця ДТП / Фото поліції, Патрульної поліції Львівщини та "Варта 1"

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Винуватцеві ДТП загрожує покарання – від 3 до 8 років у в'язниці з позбавленням водійського посвідчення терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються з'ясувати усі причини та обставини аварії.

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