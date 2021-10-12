ДТП произошло на проспекте Червоной Калины. На месте аварии работали медики и полиция.

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Микроавтобус сбил пожилого пешехода

Смертельное ДТП произошло примерно в 21:10 на перекрестке проспекта Червоной Калины и улицы Сиховской. Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, 41-летний львовянин, сбил пожилого мужчину в возрасте примерно 70 лет.

По информации Департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА, пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в 8-ю городскую клиническую больницу. Врачи пытались спасти ему жизнь, однако ничего не удалось – мужчина умер в медучреждении. Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего.

Смотрите фото с места ДТП / Фото полиции, Патрульной полиции Львовщины и "Варта 1"

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Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Виновнику ДТП грозит наказание – от 3 до 8 лет в тюрьме с лишением водительского удостоверения сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются выяснить все причины и обстоятельства аварии.

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