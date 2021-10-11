Об инциденте рассказала львовянка Арина Бульчак. Она отметила, что случай произошел в Сиховском районе города на проспекте Красной Калины.

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Женщина с ребенком едва не попала под колеса

Арина Бульчак 11 октября стала свидетелем опасной ситуации из-за нарушения правил дорожного движения. Женщина с ребенком вышла на дорогу на красный сигнал светофора. Инцидент мог завершиться довольно трагично.

Очевидица обнародовала видео, на котором видно, что женщина с ребенком, несмотря на движение автомобилей, переходила дорогу по пешеходному переходу. Для автомобилей горел "зеленый" свет. Поэтому пешеход с сыном чудом не попала под колеса.

"Мачеха", если ты спешишь на тот свет, то хотя бы о ребенке подумай,

– говорится в подписи к видео.

К счастью, водитель мгновенно отреагировал на нарушительницу. Только благодаря его бдительности женщине удалось избежать неприятных последствий.

Интересно! На Сыхове для удобства пешеходов каждые 100 метров есть регулируемые светофоры.

Женщина с ребенком едва не попала под колеса автомобиля: видео