Про інцидент розповіла львів'янка Орися Бульчак. Вона зазначила, що випадок трапився у Сихівському районі міста на проспекті Червоної Калини.

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Жінка з дитиною ледь не потрапила під колеса

Орися Бульчак 11 жовтня стала свідком небезпечної ситуації через порушення правил дорожнього руху. Жінка з дитиною вийшла на дорогу на червоний сигнал світлофора. Інцидент міг завершитись доволі трагічно.

Очевидиця оприлюднила відео, на якому видно, що жінка з дитиною, попри рух автомобілів, переходила дорогу пішохідним переходом. Для автівок горіло "зелене" світло. Тож пішохідка із сином дивом не потрапила під колеса.

"Мачуха", якщо ти поспішаєш на той світ, то хоча б про дитину подумай,

– мовиться у підписі до відео.

На щастя, водій миттєво відреагував на порушницю. Лише завдяки його пильності жінці вдалося уникнути прикрих наслідків.

Цікаво! На Сихові для зручності пішоходів кожні 100 метрів є регульовані світлофори.

Жінка з дитиною ледь не потрапила під колеса автівки: відео