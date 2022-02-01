На трасі Київ – Чоп зіштовхнулися вантажівки: дорогу всіяло пляшками з горілкою та вікнами
Джерело:Патрульна поліція Львівщини
Біля Запитова 1 лютого зіштовхнулися 2 вантажівки. З однієї на дорогу повипадали пляшки з горілкою, а з іншої – металопластикові вікна.
Наразі інформації щодо постраждалих немає. На місці ДТП працюють правоохоронці.
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На трасі Київ – Чоп зіткнулися вантажівки
Приблизно о 7:00 1 лютого на трасі Київ – Чоп, біля села Запитів, не розминулися 2 вантажівки.
Рух біля населеного пункту Запитів, що на автодорозі Київ — Чоп, – ускладнений через ДТП,
– повідомили у поліції.
Внаслідок зіткнення одна з вантажівок з'їхала в кювет. Наразі патрульні оформляють автопригоду.
Речниця Патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій розповіла, що з однієї фури на дорогу випали скляні пляшки з горілкою, а з іншої – металопластикові вікна. Дорожні служби вже повідомили про забруднення проїжджої частини. Фахівці ліквідовують наслідки аварії.
Дивіться відео з місця ДТП:
Аварія сталася на трасі Київ – Чоп / Фото Патрульної поліції Львівщини
На дорогу розсипалися пляшки з горілкою / Фото Патрульної поліції Львівщини