На трасі Київ – Чоп зіштовхнулися вантажівки: дорогу всіяло пляшками з горілкою та вікнами

Біля Запитова 1 лютого зіштовхнулися 2 вантажівки. З однієї на дорогу повипадали пляшки з горілкою, а з іншої – металопластикові вікна.

Наразі інформації щодо постраждалих немає. На місці ДТП працюють правоохоронці.

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На трасі Київ – Чоп зіткнулися вантажівки

Приблизно о 7:00 1 лютого на трасі Київ – Чоп, біля села Запитів, не розминулися 2 вантажівки.

Рух біля населеного пункту Запитів, що на автодорозі Київ — Чоп, – ускладнений через ДТП,

– повідомили у поліції.

Внаслідок зіткнення одна з вантажівок з'їхала в кювет. Наразі патрульні оформляють автопригоду.

Речниця Патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій розповіла, що з однієї фури на дорогу випали скляні пляшки з горілкою, а з іншої – металопластикові вікна. Дорожні служби вже повідомили про забруднення проїжджої частини. Фахівці ліквідовують наслідки аварії.

Дивіться відео з місця ДТП:



Аварія сталася на трасі Київ – Чоп / Фото Патрульної поліції Львівщини



На дорогу розсипалися пляшки з горілкою / Фото Патрульної поліції Львівщини