На трасі Львів – Луцьк встановили тимчасовий міст: проїзд дозволили не всім
Джерело:Львівська ОДА
Міст через річку Західний Буг у селі Гайок обвалився ще 3 травня. Це унеможливило проїзд трасою Львів – Луцьк. У серпні врешті завершили будівництво нової тимчасової переправи.
Проїзд новим мостом дозволили не всім. Користуватись ним можуть лише водії легковиків, автобусів та невеликих вантажівок.
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У селі Гайок облаштували тимчасовий міст
Через річку Західний Буг на трасі Львів – Луцьк встановили середній автомобільний розбірний міст. Також там організували реверсивний рух, який регулюватимуть спеціальні світлофори. Автівки проїжджатимуть через тимчасову переправу почергово.
Їздити ним можна лише легковим автомобілям, громадському транспорту, а також невеликим вантажівкам із загальною масою не більше 12 тонн та висотою кузова до 3 метрів,
– зазначили у Патрульній поліції Львівщини.
З обох сторін мосту встановили 3-метрові арки, які обмежуватимуть рух великогабаритного транспорту. Наразі там тривають підготовчі роботи до реконструкції основного мосту шириною 13 метрів. На переправі облаштують пішохідні доріжки та зовнішнє освітлення. У Службі автомобільних доріг Львівщини розповіли, що новий міст планують відремонтувати в оптимально короткі строки до кінця 2021 року.
У селі Гайок облаштували тимчасовий міст / Фото Служби автодоріг Львівщини та Патрульної поліції
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Коротко про обвал моста у селі Гайок
- У селі Гайок на трасі Львів – Луцьк ввечері 3 травня провалився міст через річку Західний Буг.
- Його побудували у 1960 році й з того часу жодного разу не ремонтували.
- Через передаварійний стан переправи її планували відремонтувати влітку 2021 року.
- Причиною обвалу моста називають рух вантажівок, який був там забороненим.
- Служба автомобільних доріг Львівщини розробила 2 різні схеми об'їзду зруйнованої переправи.
- Вантажівки повинні об'їжджати цю ділянку дороги через Малі Підліски, Буськ та Лопатин до Радехова.
- Обласна комісія ТЕБ і НС класифікувала обвал моста на трасі Львів – Луцьк як надзвичайну ситуацію об'єктового рівня.