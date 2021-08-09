На трасі Львів – Луцьк встановили тимчасовий міст: проїзд дозволили не всім

Міст через річку Західний Буг у селі Гайок обвалився ще 3 травня. Це унеможливило проїзд трасою Львів – Луцьк. У серпні врешті завершили будівництво нової тимчасової переправи.

Проїзд новим мостом дозволили не всім. Користуватись ним можуть лише водії легковиків, автобусів та невеликих вантажівок.

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У селі Гайок облаштували тимчасовий міст

Через річку Західний Буг на трасі Львів – Луцьк встановили середній автомобільний розбірний міст. Також там організували реверсивний рух, який регулюватимуть спеціальні світлофори. Автівки проїжджатимуть через тимчасову переправу почергово.

Їздити ним можна лише легковим автомобілям, громадському транспорту, а також невеликим вантажівкам із загальною масою не більше 12 тонн та висотою кузова до 3 метрів,

– зазначили у Патрульній поліції Львівщини.

З обох сторін мосту встановили 3-метрові арки, які обмежуватимуть рух великогабаритного транспорту. Наразі там тривають підготовчі роботи до реконструкції основного мосту шириною 13 метрів. На переправі облаштують пішохідні доріжки та зовнішнє освітлення. У Службі автомобільних доріг Львівщини розповіли, що новий міст планують відремонтувати в оптимально короткі строки до кінця 2021 року.

У селі Гайок облаштували тимчасовий міст / Фото Служби автодоріг Львівщини та Патрульної поліції

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Коротко про обвал моста у селі Гайок