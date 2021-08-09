Проезд по новому мосту позволили не всем. Пользоваться им могут только водители легковушек, автобусов и небольших грузовиков.

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В селе Гаек обустроили временный мост

Через реку Западный Буг на трассе Львов – Луцк установили средний автомобильный разборный мост. Также там организовали реверсивное движение, которое будут регулировать специальные светофоры. Машины будут проезжать через временную переправу поочередно.

Ездить по нему можно только легковым автомобилям, общественному транспорту, а также небольшим грузовикам с общей массой не более 12 тонн и высотой кузова до 3 метров,

– отметили в патрульной полиции Львовщины.

С обеих сторон моста установили 3-метровые арки, которые будут ограничивать движение крупногабаритного транспорта. Сейчас там ведутся подготовительные работы к реконструкции основного моста шириной 13 метров. На переправе обустроят пешеходные дорожки и наружное освещение. В Службе автомобильных дорог Львовщины рассказали, что новый мост планируют отремонтировать в оптимально короткие сроки до конца 2021 года.

В селе Гаек обустроили временный мост / Фото Службы автодорог Львовщины и патрульной полиции

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