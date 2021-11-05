На трасі Мукачеве – Львів зіштовхнулись вантажівки: рух повністю перекрили

На Львівщині 5 листопада трапилась нищівна ДТП. На трасі Мукачеве – Львів лоб у лоб зіштовхнулись 2 вантажівки.

Рух дорогою повністю перекрили. Водіїв закликають зважити на цю інформацію, плануючи поїздку.

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Рух трасою Мукачеве – Львів перекрили

Поблизу села Соколівка приблизно о 12:30 трапилась моторошна ДТП. На трасі Мукачеве – Львів зіткнулися 2 вантажівки. На фото видно, що вони зіштовхнулися лоб у лоб. Внаслідок удару передні частини автомобілів сильно пошкодились.

За попередньою інформацією, постраждав водій однієї з вантажівок. Наразі медики уточнюють характер його травм та надають першу допомогу.

Через ДТП рух на цій ділянці траси повністю перекрили. Водіїв просять це враховувати перед поїздкою. Наразі на місці ДТП працюють правоохоронці. Вони намагаються встановити усі обставини аварії та розв'язують питання її правової кваліфікації.



Вантажівки зіткнулися лоб у лоб / Фото "Варта 1"