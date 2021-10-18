У центрі Львова невідома жінка розфарбувала бордюри у різні кольори: цікаві фото і відео

У центрі Львова, на площі Митній, невідома жінка посеред ночі розфарбувала бордюри у різні кольори. Справою вже займаються правоохоронці.

Інцидент трапився 16 жовтня. Наразі невідомо, чому жінка вирішила розфарбувати бордюри.

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У центрі Львова з'явилися кольорові бордюри

Львів'янка Христина Бойко 16 жовтня опублікувала у фейсбуці Гарячої лінії Львова допис про те, що на площі Митній бордюри стали кольоровими.

На площі Митній побілили бордюри в білий, зелений і бірюзовий. Чи можете пояснити що це і для чого?,

– написала жінка.

Користувачі мережі у коментарях припускали, що бордюри пофарбували комунальники. Однак насправді все виявилось зовсім не так. Адміністратор спільноти відповів, що у поліцію вже скерували лист щодо забруднення бордюрів. Протягом тижня їх планують очистити.

Дивіться фото кольорових бордюрів на площі Митній / Фото Христини Бойко

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Бордюри розфарбувала невідома жінка

Заступниця керівника Личаківської районної адміністрації Оксана Пригода розповіла, що бордюри пофарбувала невідома жінка. Вона прийшла на площу Митну вночі 16 жовтня.

"В суботу відповідальний черговий по району виявив пофарбування бордюрів зі сторони як нашого, так і Галицького району. Ми почали з'ясовувати, тому що кольори – незвичні для нашого міста", – додала посадовиця.

За словами Пригоди, завдяки камерам спостереження вдалося з'ясувати, що жінка розфарбовувала бордюри з 22:00 до 1:00. На відео видно, як вона, тримаючи у руках відерце з фарбою, фарбує бордюр на початку вулиці Личаківської. При цьому порушниця доволі ретельно працювала – іноді вона по кілька разів підправляла неточності. Ідентифікувати жінку працівникам райадміністрації наразі не вдалося.

Личаківська райадміністрація звернулась через цей випадок до правоохоронців. Якщо жінку знайдуть, з неї можуть стягнути матеріальну компенсацію. Адже наразі комунальникам доведеться придбати сіру фарбу, щоб перефарбувати бордюри у колір бетону.

Бордюри розфарбувала невідома жінка: відео