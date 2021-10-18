Инцидент произошел 16 октября. Пока неизвестно, почему женщина решила раскрасить бордюры.

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В центре Львова появились цветные бордюры

Львовянка Кристина Бойко 16 октября опубликовала в фейсбуке горячей линии Львова сообщение о том, что на площади Мытной бордюры стали цветными.

На площади Мытной покрасили бордюры в белый, зеленый и бирюзовый. Можете ли объяснить что это и для чего?,

– написала женщина.

Пользователи сети в комментариях предполагали, что бордюры покрасили коммунальщики. Однако на самом деле все оказалось совсем не так. Администратор сообщества ответил, что в полицию уже направили письмо о загрязнении бордюров. В течение недели их планируют очистить.

Смотрите фото цветных бордюров на площади Мытной / Фото Кристины Бойко

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Бордюры раскрасила неизвестная женщина

Заместитель руководителя Лычаковской районной администрации Оксана Пригода рассказала, что бордюры покрасила неизвестная женщина. Она пришла на площадь Мытную ночью 16 октября.

"В субботу ответственный дежурный по району обнаружил покраску бордюров со стороны как нашего, так и Галицкого района. Мы начали выяснять, потому что цвета – непривычные для нашего города", – добавила чиновница.

По словам происшествия, благодаря камерам наблюдения удалось выяснить, что женщина раскрашивала бордюры с 22:00 до 1:00. На видео видно, как она, держа в руках ведерко с краской, красит бордюр в начале улицы Лычаковской. При этом нарушительница довольно тщательно работала – иногда она по несколько раз подправляла неточности. Идентифицировать женщину работникам райадминистрации пока не удалось.

Лычаковская райадминистрация обратилась из-за этого случая к правоохранителям. Если женщину найдут, с нее могут взыскать материальную компенсацию. Ведь сейчас коммунальщикам придется приобрести серую краску, чтобы перекрасить бордюры в цвет бетона.

Бордюры раскрасила неизвестная женщина: видео