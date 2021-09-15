У центрі Львова горить історичний будинок: фото та відео з місця пожежі

15 вересня 2021 , 13:13
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Джерело:

24 канал

На вулиці Князя Романа, у центрі Львова, 15 вересня загорівся дах будинку №32. На місці працюють рятувальники.

На місце події виїхали 6 пожежних автомобілів. Рух вулицею Князя Романа повністю перекрили.

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У центрі Львова загорівся дах будинку

  • У ДСНС Львівщини розповіли, що о 12:16 трапилась пожежа у кутовому будинку на розі вулиць Князя Романа та Нижанківського.
  • Вогонь спалахнув на горищі будівлі.
  • На місце події негайно виїхали співробітники ДСНС.
  • На щастя, внаслідок займання ніхто не постраждав.
  • Рух вулицею Князя Романа на час гасіння пожежі повністю перекрили.
  • Вогнеборцям вдалось повністю загасити полум'я о 13:35.
  • Причина виникнення займання поки невідома. Її встановлять правоохоронці.
Зауважте! Будинок №32 на вулиці Князя Романа є пам'яткою архітектури місцевого значення. Його побудували у 1911 році за проєктом архітектора Людвіка Теуша.

Дивіться фото з місця пожежі / Фото ZAXID.NET

На вулиці Князя Романа трапилась пожежа: відео

Автор: Ольга Котів