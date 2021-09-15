На місце події виїхали 6 пожежних автомобілів. Рух вулицею Князя Романа повністю перекрили.
До теми Від ударної хвилі вибило вікна: у Дніпрі вибухнуло авто – є жертви
У центрі Львова загорівся дах будинку
- У ДСНС Львівщини розповіли, що о 12:16 трапилась пожежа у кутовому будинку на розі вулиць Князя Романа та Нижанківського.
- Вогонь спалахнув на горищі будівлі.
- На місце події негайно виїхали співробітники ДСНС.
- На щастя, внаслідок займання ніхто не постраждав.
- Рух вулицею Князя Романа на час гасіння пожежі повністю перекрили.
- Вогнеборцям вдалось повністю загасити полум'я о 13:35.
- Причина виникнення займання поки невідома. Її встановлять правоохоронці.
Дивіться фото з місця пожежі / Фото ZAXID.NET
На вулиці Князя Романа трапилась пожежа: відео
Новина доповнюється…