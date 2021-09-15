На місце події виїхали 6 пожежних автомобілів. Рух вулицею Князя Романа повністю перекрили.

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У центрі Львова загорівся дах будинку

  • У ДСНС Львівщини розповіли, що о 12:16 трапилась пожежа у кутовому будинку на розі вулиць Князя Романа та Нижанківського.
  • Вогонь спалахнув на горищі будівлі.
  • На місце події негайно виїхали співробітники ДСНС.
  • На щастя, внаслідок займання ніхто не постраждав.
  • Рух вулицею Князя Романа на час гасіння пожежі повністю перекрили.
  • Вогнеборцям вдалось повністю загасити полум'я о 13:35.
  • Причина виникнення займання поки невідома. Її встановлять правоохоронці.

Дивіться фото з місця пожежі / Фото ZAXID.NET

На вулиці Князя Романа трапилась пожежа: відео

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