Цілився у дичину: під час полювання на Львівщині застрелили 66-річного чоловіка

У Стрийському районі Львівщини на території мисливських угідь 13 листопада сталася трагедія. Під час полювання від вогнепального поранення загинув 66-річний чоловік.

Як розповіли у Нацполіції Львівщини, загиблий був мешканцем Стрийського району.

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За попередніми даними правоохоронців, під час полювання 62-річний чоловік з Нового Роздолу вистрелив з мисливської рушниці, намагаючись підстрелити дичину. За жахливим збігом обставин куля влучила у людину. Унаслідок вогнепального поранення загинув 66-річний мешканець Стрийського району.

Поліція одразу ж відкрила кримінальне провадження за статтею 119 про вбивство через необережність. Санкція статті передбачає:

обмеження волі на строк від 3 до 5 років,

позбавлення волі на той самий строк.

Наразі обставини події встановлюють правоохоронці.

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