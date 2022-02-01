В Укравтодорі оприлюднили ціну проїзду першою платною дорогою через Львів

Будівництво першої концесійної дороги Краковець – Львів – Броди – Рівне розпочалося торік. В Укравтодорі розповіли, скільки водії платитимуть за проїзд.

Платна дорога буде завдовжки 280 кілометрів. Вона матиме безкоштовний аналог.

Цікаво Ще 19 мільярдів: Рада виділила з держбюджету додаткові гроші на дороги

Скільки коштуватиме проїзд платною дорогою

Перший заступник голови Державного агентства автомобільних доріг України Андрій Івко розповів, що будівництво першої концесійної дороги Краковець – Львів – Броди – Рівне розпочалося у 2021 році.

Це буде дорога першої категорії завдовжки приблизно 280 кілометрів. Техніко-економічне обґрунтування проєкту виконала компанія "Автомагістраль-Південь". Деталей ТЕО не можуть назвати – діє договір про нерозголошення, – зауважив посадовець.

В Укравтодорі сподіваються, що законопроєкт про концесію ухвалять цьогоріч. Після цього оголосять конкурс на вибір концесіонера і старт будівництва.

"Орієнтовно вартість проїзду становитиме близько 8 євроцентів за кілометр. Але ця дорога матиме альтернативну безкоштовну дорогу", – додав Івко.

У липні 2021 року стало відомо, що максимальна вартість користування платними дорогами в Україні залежатиме від транспортного засобу. Вона сягатиме від 0,023 до 0,133 євро за кілометр.

Буде цікаво: На розвиток інфраструктури в Україні виділили рекордну суму – дивіться сюжет 24 каналу