Платная дорога будет длиной 280 километров. Она будет иметь бесплатный аналог.

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Сколько будет стоить проезд платной дорогой

Первый заместитель председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины-Укравтодора Андрей Ивко рассказал, что строительство первой концессионной дороги Краковец – Львов – Броды – Ровно началось в 2021 году.

Это будет дорога первой категории длиной примерно 280 километров. Технико-экономическое обоснование проекта выполнила компания "Автомагистраль-Юг". Деталей ТЕО не могут назвать – действует договор о неразглашении,

– отметил чиновник.

В Укравтодоре надеются, что законопроект о концессии примут в этом году. После этого объявят конкурс на выбор концессионера и старт строительства.

"Примерная стоимость проезда составит около 8 евроцентов за километр. Но эта дорога будет иметь альтернативную бесплатную дорогу", – добавил Ивко.

Обратите внимание! В июле 2021 года стало известно, что максимальная стоимость пользования платными дорогами в Украине будет зависеть от транспортного средства. Она будет достигать от 0,023 до 0,133 евро за километр.

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