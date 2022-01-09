Вакарчук заколядував із вертепом посеред вулиці у Львові: святкове відео

Лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук на Різдво приїхав до рідного Львова. Тут він приєднався до арт-вертепу та навіть із ним заколядував.

Арт-вертеп у соцмережах створили небайдужі львів'яни. Його учасники – це лікарі, підприємці й лише один професійний актор.

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Вакарчук колядував у арт-вертепі

У мережі з'явилося відео, як музикант колядує на одній із вулиць Львова. Крім того, він селфився з вертепом і своїми прихильниками. За словами Вакарчука, він приїхав на свята до мами та друзів, проходив повз і просто не міг не зупинитися.

Щодо учасників арт-вертепу, то вони ходили Львовом, колядували по домівках, показували благодійні вистави та виступали просто неба. Заколядоване віддадуть на лікування дітей із важкими діагнозами.

Святослав Вакарчук приєднався до колядників у Львові: дивіться відео

Вакарчук відсвяткував Різдво у Львові

Хоча лідер ОЕ тривалий час живе у Києві, але Різдво він вирішив відсвяткувати в сімейному колі. У Львові Вакарчук зустрівся з мамою Світланою і молодшим на чотири роки братом Олегом. Крім того, він сфотографувався з ними та опублікував цей кадр у мережі.

Христос народився! Світлого Різдва всім! З мамою і братом Олегом вдома у Львові,

– зворушливо підписав світлину музикант.



Святослав Вакарчук з мамою і братом у Львові / Фото з інстаграму лідера "Океану Ельзи"