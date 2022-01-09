Арт-вертеп в соцсетях создали неравнодушные львовяне. Его участники – это врачи, предприниматели и только один профессиональный актер.

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Вакарчук колядовал в арт-вертепе

В сети появилось видео, как музыкант колядует на одной из улиц Львова. Кроме того, он селфился с вертепом и своими поклонниками. По словам Вакарчука, он приехал на праздники к маме и друзьям, проходил мимо и просто не мог не остановиться.

Что касается участников арт-вертепа, то они ходили по Львову, колядовали по домам, показывали благотворительные представления и выступали под открытым небом. Заколядованное отдадут для лечения детей с тяжелыми диагнозами.

Святослав Вакарчук присоединился к колядникам во Львове: смотрите видео

Вакарчук отпраздновал Рождество во Львове

Хотя лидер ОЭ долгое время живет в Киеве, но Рождество он решил отметить в семейном кругу. Во Львове Вакарчук встретился с мамой Светланой и младшим на четыре года братом Олегом. Кроме того, сфотографировался с ними и опубликовал этот кадр в сети.

Христос родился! Светлого Рождества всем! С мамой и братом Олегом дома во Львове,

– трогательно подписал фотографию музыкант.