Во Львове продолжают праздновать Рождество. По этому случаю проводят фестиваль "Вспышка рождественской звезды".

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"Шествие звездочетов" во Львове

В рамках фестиваля 8 января по центральным улицам Львова прошло "Шествие звездочетов". Мэр Львова Андрей Садовый обнародовал в сети фото с ходьбы.

Рождество во Львове. Сегодня (8 января – 24 канал) "Шествие звездочетов". А вы уже чуть-чуть наколядовались?

– написал мэр.

По информации на сайте горсовета Львова, шествие длилось более часа. Оно началось с формирования колонны, которая впоследствии шла по улицам и колядовала – возле шопки, дидуха, статуи Девы Марии, памятника Тарасу Шевченко, на площади перед Оперным театром.

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В шествии приняли участие участники из разных городов

Организатор фестиваля Надежда Дзвоник в комментарии Суспільному рассказала, что участие в шествии приняли не только львовяне, но и участники из других областей.

Участников больше львовских, но у нас есть гости из Ивано-Франковска, с Тернопольщины, прошлые годы были даже из Крыма,

– рассказала организатор.

В частности, к мероприятию присоединились дети из Центра творчества детей и юношества Галичины. Каждый ребенок принес собственную звезду.

Заведующая отделом технического творчества Зоряна Степанишин отметила, что в центре учатся дети до 10 лет. "Мы с ними всегда делаем в предрождественское время звезды, чтобы каждый с собственноручно изготовленной звездочкой мог принять участие в этой замечательной звездной ходе", – подчеркнула она.

Кроме того, частью шествия стал школьный коллектив из Сосновки, что почти в 70 километрах от Львова. У его участников были с собой звезды и куклы-монтанки.

К слову, в этом году шествие прошло по Львову уже в 17-й раз. В 2021 году его не было из-за эпидемии коронавируса в стране.

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Текст сообщения Андрея Садового:

Рождество во Львове.

Сегодня Шествие звездочетов.

А вы уже чуть-чуть наколядовались?)