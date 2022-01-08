У Львові продовжують святкувати Різдво. З цієї нагоди проводять фестиваль "Спалах різдвяної звізди".
Читайте також Львівський музей просто неба святкує Різдво: колоритні фото та відео
"Хода звіздарів" у Львові
У межах фестивалю 8 січня центральними вулицями Львова пройшла "Хода звіздарів". Міський голова Львова Андрій Садовий оприлюднив у мережі фото з ходи.
Різдво у Львові. Сьогодні (8 січня – 24 канал) "Хода звіздарів". А ви вже трохи наколядувалися?
– написав мер.
За інформацією на сайті міськради Львова, хода тривала понад годину. Вона розпочалася з формування колони, яка згодом йшла вулицями й колядувала – біля шопки, дідуха, статуї Діві Марії, пам'ятника Тарасу Шевченку, на площі перед Оперним театром.
У Львові пройшла традиційна "Хода звіздарів": Фото з фейсбуку Андрія Садового
У ході взяли участь учасники з різних міст
Організаторка фестивалю Надія Дзвоник у коментарі Суспільному розповіла, що участь у ході взяли не тільки львів'яни, але й учасники з інших областей.
Учасники більш львівські, але ми маємо гостей з Івано-Франківська, з Тернопільщини, минулі роки мали навіть з Криму,
– розповіла організаторка.
Зокрема, до заходу долучилися діти із Центру творчості дітей та юнацтва Галичини. Кожна дитина принесла власну зірку.
Завідувачка відділу технічної творчості Зоряна Степанишин зазначила, що у центрі навчаються діти до 10 років. "Ми з ними завжди робимо у передріздвяному часі зірки, щоб кожен із власноруч виготовленою зірочкою міг взяти участь в цій чудовій зірковій ході", – наголосила вона.
Крім того, частиною ходи став шкільний колектив із Соснівки, що майже за 70 кілометрів від Львова. Його учасники мали зі собою зірки та ляльки-монтанки.
До слова, цьогоріч хода пройшла Львовом вже 17-й раз. У 2021 році її не було через епідемію коронавірусу у країні.
Зверніть увагу – святкування Різдва у Шевченківському гаю: дивіться відео
Текст допису Андрія Садового:
Різдво у Львові.
Сьогодні Хода звіздарів.
А ви вже трохи наколядувалися?)