Вболівальники львівських "Карпат" смажили ковбаски на трибуні: курйозне відео

У Львові 2 жовтня відбувся матч "Карпати" – "Лівий берег". Вболівальники "левів" вирішили, не відволікаючись від гри, влаштувати барбекю просто на трибуні.

Матч Другої ліги відбувся на стадіоні "Україна". Він закінчився з рахунком 2:0 на користь "Карпат".

Цікаво У Львові жорстко провчили чоловіка, який на вулиці чіплявся до жінок

Вболівальники "Карпат" влаштували барбекю на трибуні

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як вболівальники львівських "Карпат" смажать ковбаски на стадіоні. Ймовірно, гра тоді ще не почалась, адже на кадрах видно, що на трибунах доволі мало людей. Поки активні фанати кричали гасла на підтримку улюбленої команди, група львів'ян розклала мангал та розпалила вогнище просто на трибуні.

А ви за який клуб України вболіваєте? Я – за Карпати,

– мовиться у підписі до ролика.

Вболівальники влаштували барбекю поруч із фанатським сектором.

А ви за який клуб України вболіваєте? Я за Карпати Львівські! #ukraine #football #тренды

Фанати "Карпат" не оцінили такого вчинку

Ролик швидко поширився у тіктоку, тож пресслужба "Карпат" його побачила. Однак у клубі не засудили вчинку вболівальників, ба більше – там навіть пожартували, написавши: "Смачного".

На противагу пресслужбі львівських "Карпат", фанати футбольного клубу засудили вчинок вболівальників. Під роликом з'явилася низка негативних коментарів.

"Про яке європейське майбутнє ми взагалі думаємо, поки існують такі "люди";

"На жаль, це неправильно. Це ж не пікнік на природі. Є встановлені правила пожежної безпеки";

"Це жесть. Просто немає слів, як це назвати";

"Це круто, якщо ще не вийшов з пубертату".



"Карпати" не засудили вчинку своїх вболівальників / Скриншот сторінки Сергія Бунди