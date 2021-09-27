Вдруге за всю світову історію: львівські хірурги врятували пацієнта з дзеркальними органами

Львівські лікарі під час ургентної операції виявили у 74-річного пацієнта дзеркальні органи. Досі у світовій медичній літературі був описаний лише один схожий випадок, який трапився у Японії.

Усі внутрішні органи та судини у чоловіка були розташовані у дзеркальному відображенні. Попри цю аномалію, лікарі змогли врятувати пацієнта.

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У пацієнта виявили дзеркальні органи

О 7:00 24 вересня швидка доставила до Львівської обласної клінічної лікарні 74-річного Ярослава, жителя Зубри. Чоловікові діагностували розрив аневризми черевної аорти. У пацієнта стрімко падав тиск, не працювали нирки та знижувалися інші життєві показники. Його потрібно було терміново оперувати, однак судинним хірургам слід було знати, в якому саме місці трапився розрив. Тому пацієнта терміново повезли на комп'ютерну томографію.

Діагности, які проводили дослідження, не повірили своїм очам – у чоловіка всі органи були розміщені дзеркально: печінка – зліва, а серце – справа. Також нетипово були розміщені кишківник, апендикс та судини черевної порожнини. Діагности повідомили судинних хірургів, щоб ті були готові до такого розташування органів. Часу на роздуми не було, адже розірвана аневризма кровоточила, тож життя пацієнта йшло на хвилини. Чоловіка терміново взяли в операційну.

До складу операційної бригади увійшли судинні хірурги ЛОКЛ Андрій Кіхтяк, Олег Зубенко, Ігор Вацлавик, лікар Віктор Палій та анестезіолог Ірина Бурбела. За словами Кіхтяка, те, що всі органи у чоловіка були розташовані дзеркально на початку суттєво ускладнювало операцію.

Зупинити кровотечу черевної аорти треба було якомога швидше, а нам треба було спершу зорієнтуватися, де який орган лежить. Ми знаємо, що аорта має бути в цьому місці, кишківник – в цьому, а у пацієнта все не так, все було навпаки,

– зазначив хірург.



Лікарі врятували життя пацієнта з дзеркальними органами / Фото ZAXID.NET

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Операція минула успішно

Судинні хірурги швидко зорієнтувалися в непростій ситуації. Протягом 2,5 годин операція йшла без сюрпризів. На щастя, лікарям вдалося зупинити кровотечу. У місце розриву аневризми черевної аорти хірурги поставили протез.

На третій день після операції у чоловіка спостерігають позитивну динаміку. Він вже самостійно ходить палатою, тиск нормалізувався, а нирки відновлюють свою роботу. Також приходять до норми інші життєві показники.

Виявилось, що чоловік навіть не знав, що у нього всі органи розташовані дзеркально. Однак пацієнт помітив, що його серце розташоване праворуч. Це йому ніяк не заважало, тож чоловік не звертав на це уваги. Про дзеркальне розташування інших органів та нетипово розвернуті судини пацієнт дізнався лише тепер.

За словами Кіхтяка, патологія, при якій всі органи розташовані дзеркально, трапляється раз на 10 тисяч. А ось розрив аневризми у людей з дзеркальним розташуванням органів стається ще рідше – один раз на 100 мільйонів. Випадок, який був у 74-річного чоловіка, у світовій медичній літературі описали лише раз – він стався у Японії.