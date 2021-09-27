Все внутренние органы и сосуды у мужчины были расположены в зеркальном отражении. Несмотря на эту аномалию, врачи смогли спасти пациента.

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У пациента обнаружили зеркальные органы

В 7:00 24 сентября скорая доставила во Львовскую областную клиническую больницу 74-летнего Ярослава, жителя Зубры. Мужчине диагностировали разрыв аневризмы брюшной аорты. У пациента стремительно падало давление, не работали почки и снижались другие жизненные показатели. Его нужно было срочно оперировать, однако сосудистым хирургам следовало знать, в каком именно месте случился разрыв. Поэтому пациента срочно повезли на компьютерную томографию.

Диагносты, которые проводили исследования, не поверили своим глазам – у мужчины все органы были размещены зеркально: печень слева, сердце справа. Также нетипично были размещены кишечник, аппендикс и сосуды брюшной полости. Диагносты уведомили сосудистых хирургов, чтобы те были готовы к такому расположению органов. Времени на раздумья не было, ведь разорванная аневризма кровоточила, так что жизнь пациента шла на минуты. Мужчину срочно взяли в операционную.

В состав операционной бригады вошли сосудистые хирурги ЛОКЛ Андрей Кихтяк, Олег Зубенко, Игорь Вацлавик, врач Виктор Палий и анестезиолог Ирина Бурбела. По словам Кихтяка, то, что все органы у мужчины были расположены зеркально в начале существенно усложняло операцию.

Остановить кровотечение брюшной аорты надо было как можно быстрее, а нам надо было сперва сориентироваться, где какой орган лежит. Мы знаем, что аорта должна быть в этом месте, кишечник – в этом, а у пациента все не так, все было наоборот,

– отметил хирург.



Врачи спасли жизнь пациента с зеркальными органами / Фото ZAXID.NET

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Операция прошла успешно

Сосудистые хирурги быстро сориентировались в непростой ситуации. В течение 2,5 часов операция шла без сюрпризов. К счастью, врачам удалось остановить кровотечение. В место разрыва аневризмы брюшной аорты хирурги поставили протез.

На третий день после операции у мужчины наблюдают положительную динамику. Он уже самостоятельно ходит палатой, давление нормализовалось, а почки восстанавливают свою работу. Также приходят в норму другие жизненные показатели.

Оказалось, что мужчина даже не знал, что у него все органы расположены зеркально. Однако пациент заметил, что его сердце расположено справа. Это ему никак не мешало, поэтому мужчина не обращал на это внимания. О зеркальном расположении других органов и нетипично развернутых сосудах пациент узнал только теперь.

По словам Кихтяка, патология, при которой все органы расположены зеркально, случается раз на 10 тысяч. А вот разрыв аневризмы у людей с зеркальным расположением органов происходит еще реже – один раз на 100 миллионов. Случай, который был у 74-летнего мужчины, в мировой медицинской литературе описали лишь раз – он произошел в Японии.