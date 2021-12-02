Ветерани АТО хочуть виселити російське консульство зі Львова

Ветерани війни на Донбасі впродовж 5 місяців розслідували схему навколо російського консульства у Львові. Вони хочуть ініціювати проведення у ньому обшуків.

Ветерани вивчали появу Генерального російського консульства у місті. Воно розташоване у будинку №95 на вулиці Костя Левицького.

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Атовці ініціюють виселення російського консульства

Ветеран війни на Донбасі та депутат Львівської міськради Ігор Шолтис розповів, що атовці хочуть ініціювати проведення обшуків у приміщенні російського консульства у Львові та виселити представництво країни-агресора.

Упродовж останніх років ми працювали по важливих російських маркерах у Львові. Тож почали цікавитися, на яких підставах функціонує у місті російське консульство і чи є воно осередком проросійських громадських груп,

– додав Шолтис.

За його словами, варто було лише заглибитися у документацію, щоб зрозуміти, що під час становлення консульства, його розташування у Львові, і самовільної побудови споруди на його нинішній території порушили багато законодавчих і нормотворчих речей.

"Ми перевіряли кадастрові номери, прізвища та протоколи, аби викрити заплутану "ватну" схему. Тепер володіємо необхідною документацією та знаємо, куди звертатися", – зауважив депутат.

Він додав, що процес вже розпочався. Тепер ветерани хочуть анонсувати свою діяльність, аби довести справу до кінця.

Запити правоохоронцям вже подали

Шолтис розповів, що ветерани вже подали запити у відповідні структури. Однак наразі деталей не розголошують.

"Усім у Львові – і підприємницькому сектору, і органам виконавчої влади – обов'язково потрібно рухатися, аби ми припинили роботу цього консульства як такого, що чинить пряму загрозу не лише національному суверенітету, але й окремо, в частині безпеки, місту Львову", – зазначив атовець.

З 2 грудня процес виселення російського консульства вже запустять.

Зауважте! Генеральне консульство Російської Федерації у Львові обслуговує громадян, які проживають в областях консульського округу. Зокрема, на Волині, Закарпатті, Івано-Франківщині, Львівщині тощо.