Від сильного вітру на Львівщині впала новорічна ялинка

Через сильні пориви вітру не витримала новорічна ялинка на головній площі Буська. Інформація про падіння дерева з'явилася 30 січня.

Ялинку вже встигли забрати з центру міста. Її трактором тягнули по дорозі.

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Ялинка, яка впала в Буську: дивіться відео

Наслідки поривів вітру на Львівщині

Вітер та хуртовини 31 січня повністю позбавили електропостачання 46 міст та сіл. Частково без світла залишилися 47 населених пунктів.

Завдяки аварійно-відновлювальним роботам вдалося відновити електроенергію у приблизно 50 містах та селах. Проте ще 19 залишаються повністю знеструмленими.

Якою буде погода на Львівщині

У Львові та області 31 січня оголосили помаранчевий рівень небезпеки. У гідрометцентрі наголосили, що очікують сильні пориви вітру та хуртовини. Крім цього, на дорогах буде ожеледиця



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