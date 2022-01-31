У Львівському гідрометцентрі зазначили, що вдень 31 січня буде хмарно з проясненнями, а вночі слід чекати на сніг. Температура впродовж доби коливатиметься від 1 – 6° морозу до 2° тепла.

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Яка погода у Карпатах

У горах можливе сходження лавин. Там також оголосили про помаранчевий рівень небезпеки.

Як можна уникнути небезпеки

У Львівській міській раді закликали бути обачними через погіршення погодних умов. Радять не ходити під розлогими деревами та рекламними щитами. Також слід уникати ліній електропередач і антен, оскільки їх можуть пошкодити пориви вітру.

Крім цього, водіїв просять їздити помірно й дотримуватися дистанції через слизьку дорогу. Пішоходам необхідно одягати взуття з неслизькими підошвами.



Що робити водіям в ожележицю / Інфографіка 24 каналу

Важливо! У львівській мерії просять у разі виникнення непередбачуваних ситуацій повідомляти на "Гарячу лінію міста" – 1580.

Якою буде погода найближчими днями

Львівський гідрометцентр повідомив, що 1 лютого на Львівщині буде хмарно з проясненнями. На дорогах залишиться ожеледиця. Температура коливатиметься від 0 – 5 ° морозу вдень до 2 – 7 ° вночі.

Хмарна погода буде й 2 лютого. Падатиме невеликий сніг, а на дорогах буде ожеледиця. Температура вночі падатиме до 2 – 7° морозу, а вдень підніметься до 2° тепла.



Поради пішоходам під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу