Во Львовском гидрометцентре отметили, что днем, 31 января, будет облачно с прояснениями, а ночью следует ждать снег. Температура в течение суток будет колебаться от 1 – 6° мороза до 2° тепла.
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Какая погода в Карпатах
В горах возможен сход лавин там также объявили об оранжевом уровне опасности.
Как можно избежать опасности
Во Львовском городском совете призвали быть осмотрительными из-за ухудшения погодных условий. Советуют не ходить под раскидистыми деревьями и рекламными щитами. Также следует избегать линий электропередач и антенн, поскольку их могут повредить порывы ветра.
Кроме этого, водителей просят ездить умеренно и соблюдать дистанцию из-за скользкой дороги. Пешеходам необходимо одевать обувь с нескользящими подошвами.
Что делать водителям в гололедицу / Инфографика 24 канала
Какой будет погода в ближайшие дни
Львовский гидрометцентр сообщил, что 1 февраля во Львовской области будет облачно с прояснениями. На дорогах останется гололедица. Температура будет колебаться от 0 – 5 ° мороза днем до 2 – 7 ° ночью.
Облачная погода будет и 2 февраля. Будет падать небольшой снег, а на дорогах будет гололедица. Температура ночью будет падать до 2 – 7° мороза, а днем поднимется до 2° тепла.
Советы пешеходам во время гололеда / Инфографика 24 канала