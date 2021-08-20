Відійшов порибалити: на Львівщині трагічно загинув 35-річний чоловік – фото з місця події

Неподалік Перемишлян 19 серпня загинув 35-річний чоловік. Він відплив від берега, щоб порибалити на надувній шині, й втопився.

Тіло загиблого дістали з води рятувальники. Його передали правоохоронцям.

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Чоловік втопився під час риболовлі

О 16:29 рятувальникам надійшло повідомлення, що в селі Іванівка Львівського району під час риболовлі в місцевому ставку втопився чоловік. Він перебував за 20 метрів від берега. Загиблим виявився 35-річний житель села Нараїв Тернопільської області. Рятувальники у коментарі ZAXID.NET розповіли, що чоловік рибалив разом зі своєю дружиною: вона – з берега, а він – на надувній шині у воді.

Жінка почула його крики про допомогу, почала бігати шукати когось на підмогу. Лише потім викликали рятувальників,

– розповіли у ДСНС Львівщини.

Ставок – зарослий очеретом, там є багато водоростей. Рятувальники витягли тіло загиблого на берег за допомогою човна та підручних засобів. Після цього його передали працівникам поліції.



Чоловік рибалив разом із дружиною / Фото ДСНС Львівщини



Він відплив від берега сам / Фото ДСНС Львівщини



На жаль, рибалка потонув / Фото ДСНС Львівщини