Відійшов порибалити: на Львівщині трагічно загинув 35-річний чоловік – фото з місця події
Джерело:ДСНС Львівщини
Неподалік Перемишлян 19 серпня загинув 35-річний чоловік. Він відплив від берега, щоб порибалити на надувній шині, й втопився.
Тіло загиблого дістали з води рятувальники. Його передали правоохоронцям.
До теми На Херсонщині чоловіка з дитиною віднесло в море: тіло хлопчика знайшли, батька шукають
Чоловік втопився під час риболовлі
О 16:29 рятувальникам надійшло повідомлення, що в селі Іванівка Львівського району під час риболовлі в місцевому ставку втопився чоловік. Він перебував за 20 метрів від берега. Загиблим виявився 35-річний житель села Нараїв Тернопільської області. Рятувальники у коментарі ZAXID.NET розповіли, що чоловік рибалив разом зі своєю дружиною: вона – з берега, а він – на надувній шині у воді.
Жінка почула його крики про допомогу, почала бігати шукати когось на підмогу. Лише потім викликали рятувальників,
– розповіли у ДСНС Львівщини.
Ставок – зарослий очеретом, там є багато водоростей. Рятувальники витягли тіло загиблого на берег за допомогою човна та підручних засобів. Після цього його передали працівникам поліції.
Чоловік рибалив разом із дружиною / Фото ДСНС Львівщини
Він відплив від берега сам / Фото ДСНС Львівщини
На жаль, рибалка потонув / Фото ДСНС Львівщини