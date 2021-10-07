Відкинуло на 7 метрів: у Чехії водій Audi на смерть збив 15-річну дівчину з Львівщини

У чеському місті Пльзень 5 жовтня водій Audi на смерть збив 15-річну дівчину з Львівщини. У момент зіткнення вона, намагаючись наздогнати трамвай, вибігла на дорогу.

За інформацією ZAXID.NET, загиблою виявилась дрогобичанка Христина Чорна. Вона переїхала у Чехію разом із батьками.

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Автівка на смерть збила 15-річну дівчину

Опівдні 5 жовтня на вулиці Клатовській у чеському місті Пльзень трапилась смертельна аварія. Неподалік зупинки "Площа Масарика" автівка Audi збила 15-річну дівчинку з Львівщини.

За словами свідків, вона намагалася наздогнати трамвай і вибігла на дорогу поза пішохідним переходом. У той час світлофор горів для пішоходів "червоним", а дорогою рухались автівки. Одна з них збила дівчину. Від удару її відкинуло на 7 метрів.

На місце аварії приїхали усі рятувальні служби. Медики розпочали реанімувати українку. Однак дівчина отримала важкі травми й загинула на місці події. Правоохоронці обгородили територію та розпочали встановлювати обставини ДТП. Водія Audi перевірили на алкоголь та наркотики. Обидва тести виявились негативними.

Дивіться відео з місця смертельної аварії:

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Дівчинка була родом з Дрогобича

Декілька дрогобицьких сайтів та сторінок у соцмережах 7 жовтня повідомили, що у ДТП загинула 15-річна жителька Дрогобича Христина Чорна.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, однокласникам, друзям з приводу трагічної смерті Чорної Христини. Навчалась в 10 школі імені Коновальця,

– мовиться на інстаграм-сторінці drogobych_live.

Директорка дрогобицького ліцею №10 Наталія Каратонова розповіла, що дівчинка навчалася там до 4 класу. У 2015 році вона разом із батьками виїхала до Чехії.

У Чехії автівка на смерть збила дівчинку з Дрогобича / Фото KRIMI-PLZEN